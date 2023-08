Desiatky koscov opäť ručne pokosia vzácne Kopanecké lúky

Spišská Nová Ves/Vernár 10. augusta (TASR) - V strede leta už tradične ručne kosia vzácne lúky v Národnom parku (NP) Slovenský raj a inak to nebude ani tento rok. Desiatky koscov zo slovenských, českých a poľských národných parkov a chránených oblastí piatykrát spoločne pokosia Kopanecké lúky v nadmorskej výške 1000 metrov v katastri obce Vernár. Informoval o tom riaditeľ Správy NP Tomáš Dražil s tým, že tento rok sa stretnú v piatok 11. a v sobotu 12. augusta.



"Akcia má svoju jedinečnú atmosféru, okrem nádhernej lúky a scenérie ide aj o príbehy zaujímavých ľudí," upozornil Dražil. Časť územia medzi Hrabušicami a Dobšinskou ľadovou jaskyňou bude kosiť približne 80 koscov. Ide o druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody naj­cennejšie lúky v Slovenskom raji. Riaditeľ upozornil, že na základe opakovaných dlhoročných výskumov ide o unikát: "V rámci štvorca 0,5 krát 0,5 metra tu máme svetový rekord, nachádza sa tam až 52 vyšších druhov rastlín. Na svete nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkosti rástlo viac." Lúky je nutné kosiť v strmom teréne ručne a pravidelne každý rok, inak by ich zarástol les.



Toto vzácne územie ešte koncom minulého storočia vyčistili od náletových drevín a začalo sa pravidelné mechanizované a ručné kosenie druhovo najvýznamnejších a najdostupnejších plôch. Myšlienka usporiadať spoločné ručné kosenie Kopaneckých lúk vznikla v roku 2019.