Desiatky turistov vyrazili v sobotu skoro ráno na Špačinskú stovku

Na snímke pamätná tabuľa na fasáde Holubyho chat. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Cieľom 100-kilometrovej trasy je kultúrny dom v obci Špačince v Trnavskom okrese.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 23. augusta (TASR) - Desiatky turistov sa v sobotu skoro ráno vydali z Nového Mesta nad Váhom na 100-kilometrový Pochod Špačinských pekných chlapcov. Tradičné podujatie, známe aj ako Špačinská stovka, sa po prvýkrát uskutočnilo v roku 1985, tento rok sa koná jeho 41. ročník.

Ako informoval Klub slovenských turistov Špačince, okrem hlavnej 100-kilometrovej trasy môžu účastníci vyraziť aj na 50- a 35-kilometrový pochod. „Celých 100 kilometrov je možné absolvovať aj na bicykli. Zaujímavosťou je, že takmer polovica trasy vedie po známej Ceste hrdinov SNP,“ uviedli organizátori.

Cieľom 100-kilometrovej trasy je kultúrny dom v obci Špačince v Trnavskom okrese. Účastníci 50-kilometrového pochodu ukončia svoju cestu v Myjave a turisti na 35-kilometrovej trase majú cieľ na Holubyho chate.
.

