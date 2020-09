Desiaty ročník Hornonitrianskych dobrôt bude v znamení Vianoc

Kanianka 1. septembra (TASR) - Návštevníci Domu kultúry v Kanianke v okrese Prievidza sa v nedeľu (6. 9.) prenesú do obdobia Vianoc. Jubilejný desiaty ročník Hornonitrianskych dobrôt ponúkne ukážku vianočných tradícií či prezentáciu sviatočných jedál. TASR o tom informovala Jana Vidová zo sekretariátu Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, ktoré je jedným z organizátorov podujatia.



"Jubilejný desiaty ročník sa bude niesť v znamení Vianoc, čo naznačuje už aj samotný podnázov podujatia Na Vianoce štedro," uviedla Vidová.



Multimediálny program podľa nej ponúkne nahliadnutie do tradičných vianočných obradov hornej Nitry a predostrie prezentáciu kulinárskych vianočných špecialít. "To všetko okorení vystúpenie. členov Folklórnej skupiny Košovan z Kanianky a Folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna. Nebude chýbať ani praktická ukážka pečenia vianočných oblátok," dodala.



Podujatie sa uskutoční od 15.00 h. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.