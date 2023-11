Desiaty ročník súťaže Textilná tvorba pozná víťazov

Žiar nad Hronom 28. novembra (TASR) - Celkom 115 autorov s 205 prácami a päť stredných umeleckých škôl sa zapojilo do 10. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby s názvom Textilná tvorba 2023. Najlepšie práce si bude môcť verejnosť prezrieť na výstave, ktorá bude od 8. decembra inštalovaná v NBS - Múzeu mincí a medailí v Kremnici.



"Textilná tvorba je výnimočná súťažná výstava v rámci Slovenska, ktorá umožňuje neprofesionálnym tvorcom prezentovať svoju tvorbu, poskytuje priestor na konfrontáciu s inými autormi a ponúka príležitosť vzdelávať sa v oblasti textilnej tvorby," informovala koordinátorka výstavy Magdaléna Gáfriková.



Súťažná časť bola rozdelená do dvoch skupín. Tú prvú tvorili študenti stredných odborných škôl s textilným zameraním a študenti stredných umeleckých škôl do 20 rokov, druhá skupina bola určená pre autorov bez odborného vzdelania. Súťažilo sa v šiestich kategóriách - úžitkové predmety, dekoratívne predmety, šperk, objekt z textilu, hračka z textilu a odev.



"Súťaž hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorá odporučila vystaviť 149 prác od 99 zúčastnených autorov a udelila 33 cien a päť uznaní. Výstava inštalovaná v NBS - Múzeu mincí a medailí potrvá od 8. decembra 2023 do 16. marca 2024," dodala Gáfriková.



Súčasťou 10. ročníka bolo podľa jej slov aj vzdelávacie podujatie pre neprofesionálnych tvorcov v oblasti textilu, kde sa mohli inšpirovať príbehom neprofesionálnej tvorkyne šperkov Petry Toth, a následný workshop výroby brošne. Na podujatí sa zúčastnilo 38 neprofesionálnych výtvarníkov z celého Slovenska.



Súťažnú výstavu Textilná tvorba organizuje Pohronské osvetové stredisko (POS) v Žiari nad Hronom, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s NBS - Múzeom mincí a medailí v Kremnici. Súťažnú výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.