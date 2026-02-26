Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DESIVÝ NÁLEZ NA TRATI: V Bratislave našli mŕtveho muža

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Prípad riešia policajti odboru Železničnej polície KR PZ v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Na koľajisku v blízkosti Bajkalskej ulice v Bratislave našli vo štvrtok ráno mŕtvolu muža. Polícia prijala oznámenie o udalosti krátko po 10.00 h.

„Na miesto nálezu privolali obhliadajúceho lekára,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Katarína Bartošová.

