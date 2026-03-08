Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Regióny

DESIVÝ NÁLEZ: V Bratislave našli dvoch mŕtvych

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Na mieste obmedzili na osobnej slobode jedného muža.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. marca (TASR) - Polícia začala v sobotu (7. 3.) trestné stíhanie v prípade nálezu dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave. Vedie ho vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Policajti v sobotu našli na ulici Pri Starej prachárni dve telá bez známok života. Na mieste obmedzili na osobnej slobode jedného muža.


.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr