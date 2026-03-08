< sekcia Regióny
DESIVÝ NÁLEZ: V Bratislave našli dvoch mŕtvych
Na mieste obmedzili na osobnej slobode jedného muža.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. marca (TASR) - Polícia začala v sobotu (7. 3.) trestné stíhanie v prípade nálezu dvoch mŕtvych na ulici Pri Starej prachárni v Bratislave. Vedie ho vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
Policajti v sobotu našli na ulici Pri Starej prachárni dve telá bez známok života. Na mieste obmedzili na osobnej slobode jedného muža.
Policajti v sobotu našli na ulici Pri Starej prachárni dve telá bez známok života. Na mieste obmedzili na osobnej slobode jedného muža.