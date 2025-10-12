< sekcia Regióny
DESIVÝ NÁLEZ V PETRŽALKE: Pod mostom ležalo telo bez známok života
Jej totožnosť dosiaľ nie je známa.
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Pod mostom vedúcom ponad vodný tok Chorvátskeho ramena na Antolskej ulici v Bratislave našli mŕtvu ženu. Jej totožnosť dosiaľ nie je známa. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„V nedeľu krátko pred 11.40 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení ženského tela bez známok života pod mostom vedúcom ponad vodný tok Chorvátskeho ramena na Antolskej ulici v Bratislave. Policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili,“ priblížila.
Na miesto privolali obhliadajúceho lekára. „Predmetná udalosť je v štádiu preverovania,“ dodala polícia.
