DESIVÝ NÁLEZ V PETRŽALKE: Pod mostom ležalo telo bez známok života

Foto z miesta. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Jej totožnosť dosiaľ nie je známa.

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Pod mostom vedúcom ponad vodný tok Chorvátskeho ramena na Antolskej ulici v Bratislave našli mŕtvu ženu. Jej totožnosť dosiaľ nie je známa. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

V nedeľu krátko pred 11.40 h sme na linke 158 prijali oznámenie o nájdení ženského tela bez známok života pod mostom vedúcom ponad vodný tok Chorvátskeho ramena na Antolskej ulici v Bratislave. Policajti oznam preverili a hodnovernosť potvrdili,“ priblížila.

Na miesto privolali obhliadajúceho lekára. „Predmetná udalosť je v štádiu preverovania,“ dodala polícia.

