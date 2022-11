Detektívna Noc divadiel bude v Divadle Jána Palárika až do rána

Trnava 12. novembra (TASR) – Noc v Divadle Jána Palárika (DJP) v Trnave, ktorá sa uskutoční v sobotu 19. novembra, sa tento rok ponesie v zamení detektívky. TASR o tom informovala marketingová riaditeľka divadla Katarína Čučková.



Ide o podujatie prezentujúce divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí. "Toto podujatie je vzácne pre to, že sa v jednu noc spájajú európske divadlá, s cieľom odhaliť ľudom viac zo svojich tajomstiev a ukázať rozmanitosť divadla. Keďže sa do Noci divadiel zapájame pravidelne, môžeme povedať, že táto aktivita je pre nás dôležitá pri rozvoji publika. Viacerí diváci prišli práve počas tohto podujatia prvýkrát do divadla," uviedla dramaturgička Lucia Mihálová.



Už 13. ročník podujatia prinesie v Divadle Jána Palárika program pre všetkých, ktorí majú radi záhady. "Detektívna noc sa pre najmenších začne už popoludní. Pre deti sme si pripravili obľúbené prehliadky, ale aj malú záhadu. Pre starších pokračujeme unikátnou interaktívnou hrou. Návštevníci sa ocitnú v úlohe detektívov. K hre stačí mať nabitý mobil s možnosťou načítania QR kódov a pozorne sledovať indície," povedala Čučková.



V Zrkadlovej sále budú môcť návštevníci zažiť atmosféru swingovej tančiarne v štýle Veľkého Gatsbyho. "K výnimočnému večeru patrí aj výnimočné oblečenie. Preto sme si pripravili požičovňu dobových kostýmov. Noc v divadle sa však tančiarňou nekončí. Tí najodvážnejší si môžu priniesť vlastné 'spacáky' a prespať v divadle až do rána. V cene prespávačky sú aj raňajky v divadelnej kaviarni," doplnila marketingová riaditeľka.



Kapacity všetkých aktivít Detektívnej Noci divadiel 2022 v trnavskom divadle sú obmedzené, preto je potrebné si rezervovať miesto na stránke www.djp.sk alebo v pokladni divadla.