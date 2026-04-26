Detenčný ústav Hronovce naďalej povedie L. Schober

Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Riaditeľom Detenčného ústavu Hronovce naďalej zostáva Lukáš Schober. Vyplýva to z výsledkov výberového konania, ktoré zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojom webe.
„Do výberového konania sa na základe oznámenia o vyhlásení výberového konania uverejneného dňa 10. marca 2026 a na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR prihlásil jeden uchádzač, ktorý zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa,“ uviedol rezort.
