Deti a seniori z Hriňovej opäť vytvorili Medovníkové mesto

Hriňová 5. decembra (TASR) – Deti z hriňovských škôl a škôlok i tamojší seniori opäť pripravili vianočnú výstavu Medovníkové mesto. Tvoria ju zmenšeniny známych mestských symbolov a stavieb vytvorených z medovníka. TASR to uviedol vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu hriňovského úradu Martin Kliment.



Pripomenul, že návštevníci ju môžu vidieť v mestskom kultúrnom stredisku. Súčasťou sú napríklad miestne kaplnky a kostoly, nákupné stredisko, domov dôchodcov, ale aj množstvo malých medovníkov v tvare stromu, ovce a srdca. Návštevníci uvidia aj symboly Podpoľania.



Autorkou projektu je rodáčka z Hriňovej Vilma Babicová. Inšpiráciou pre mesto z medovníkov jej bol tzv. Pepperkakebyen, čiže perníkové mesto, ktoré má tradíciu v nórskom Bergene, kde Babicová 23 rokov žila. "Pepperkakebyen tam má niekoľkoročnú tradíciu a každoročná výstava je veľkolepou udalosťou," informovala.



Cieľom projektu je podľa mesta zmysluplne zapojiť deti do predvianočnej aktivity, aby pochopili podstatu vianočných sviatkov. Uvedomiť si tiež majú, že Vianoce nie sú len očakávaným časom darčekov, ale aj tvorivou prípravou na sviatky.



Siedmy ročník výstavy Medovníkové mesto trvá v Hriňovej do konca decembra.