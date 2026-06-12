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Deti aj dospelí si môžu zaplávať na Levickej 12-hodinovke
Plavecká 12-hodinovka sa začína o 6.00 h.
Autor TASR
Levice 12. júna (TASR) - Športoví nadšenci sa môžu aj tento rok zapojiť do Levickej plaveckej 12-hodinovky. Ako informovala radnica, druhý ročník podujatia sa bude konať vo štvrtok 18. júna na kúpalisku Margita-Ilona neďaleko Levíc.
Plavecká 12-hodinovka sa začína o 6.00 h. „Až do 18.00 h musí byť v bazéne vždy aspoň jeden plavec. Program je otvorený pre všetkých, pre deti so sprievodom rodičov, ale aj dospelých, ktorí si chcú vyskúšať svoju vytrvalosť. Súčasťou je súťaž v najrýchlejšom plávaní na 870 metrov,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, špeciálnym hosťom podujatia bude držiteľka slovenských rekordov v extrémnom diaľkovom plávaní Soňa Rebrová. „Jej skúsenosti a zážitky zo zimných plávaní v Arktíde, z plaveckých rekordov a z viac ako 170 kilometrov odplávaných v Dunaji si účastníci môžu vypočuť o 10.00 h,“ doplnili organizátori.
Plavecká 12-hodinovka sa začína o 6.00 h. „Až do 18.00 h musí byť v bazéne vždy aspoň jeden plavec. Program je otvorený pre všetkých, pre deti so sprievodom rodičov, ale aj dospelých, ktorí si chcú vyskúšať svoju vytrvalosť. Súčasťou je súťaž v najrýchlejšom plávaní na 870 metrov,“ priblížil mestský úrad.
Ako doplnil, špeciálnym hosťom podujatia bude držiteľka slovenských rekordov v extrémnom diaľkovom plávaní Soňa Rebrová. „Jej skúsenosti a zážitky zo zimných plávaní v Arktíde, z plaveckých rekordov a z viac ako 170 kilometrov odplávaných v Dunaji si účastníci môžu vypočuť o 10.00 h,“ doplnili organizátori.