Deti budú v Ponitrianskom múzeu spoznávať hmyz aj pomocou odliatkov

Nitra 17. januára (TASR) - Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo pre žiakov základných škôl tvorivú dielňu, ktorá nadväzuje na výstavu s názvom Pod našimi nohami.



Ako uviedli organizátori, v rámci workshopu si môžu deti vyrobiť vlastné figúrky rôznych druhov hmyzu. "Chrobáky, pavúky, či motýle si môžu odliať z včelieho vosku. Deti sa tak zoznámia s rôznymi druhmi bezstavovcov a tiež s významným včelím produktom, ktorý má pre ľudí široké využitie od gastronómie, kozmetiky, farmácie až po priemysel," pripomenuli organizátori.



Výstava Pod našimi nohami prezentuje svet drobných živočíchov i modelové ekosystémy, ktoré ukážu, čo by sa stalo, ak by v prírode vyhynuli kľúčové druhy týchto drobných živočíchov. V priestoroch Ponitrianskeho múzea potrvá až do 26. apríla.