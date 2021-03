Deti i mladí sa môžu opäť zapojiť do súťaže Vráťme knihy do škôl

Bratislava 17. marca (TASR) – Materské, základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa môžu opäť zapájať do čitateľského projektu Vráťme knihy do škôl. Jeho cieľom je deti, žiakov a študentov motivovať k čítaniu, vytvárať pozitívny vzťah ku knihám či podporovať fantáziu. Desiaty ročník súťaže potrvá do 23. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.



"Projekt prebúdza záujem detí a mládeže o literatúru, knihy a čítanie. Vždy je zaujímavé odhaliť, aké knihy deti zaujímajú, po akých siahajú a najdôležitejšie je, že si k nim vytvárajú pozitívny vzťah, podporujú fantáziu a zhromažďujú si bohatstvo, ktoré sa im v živote vráti," zhodnotil predseda BSK Juraj Droba.



Podmienkou súťaže je prečítať si ľubovoľne vybranú knihu a poslať z nej krátky text. V texte by mal čitateľ taktiež uviesť dôvody, pre ktoré si vybral konkrétnu knihu a popísať, čo mu dané dielo dalo. Škôlkari nakreslia obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu. Žiaci základných škôl môžu poslať buď text, obrázok alebo oboje, študenti stredných škôl napíšu text.



Víťazi budú vyžrebovaní z poslaných príspevkov od čítajúcich v jednotlivých kategóriách. Zároveň bude ocenená aj najaktívnejšia škola a Knižní anjeli. Na túto cenu navrhujú študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie.



Projekt spojený so súťažou organizuje občianske združenie Učenie s úsmevom a BSK v spolupráci s partnermi. Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.vratmeknihydoskol.sk.