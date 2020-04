Deti môžu svojim starým rodičom poslať virtuálny veľkonočný pozdrav

Bardejov 2. apríla (TASR) – Hornošarišské osvetové stredisko (HOS) v Bardejove pripravilo pre deti z celého Slovenska aktivitu s názvom Budeme spolu. Jej cieľom je, aby nakreslili svojim starým rodičom veľkonočný pozdrav s venovaním, ktorý bude následne prezentovaný na Bardejovskom námestí a sociálnej sieti.



"Keďže sa blíži Veľká noc a my už dnes vieme, že ju nebudú môcť tráviť rodiny spolu so starými rodičmi, vyzývame deti na celom Slovensku, aby svojim starým rodičom nakreslili veľkonočný pozdrav s venovaním. Detské venovania a fotografie obrázkov ich žiadame poslať prostredníctvom profilu HOS Bardejov na sociálnej sieti e-mailom na hosbardejov@gmail.com," uviedol pre TASR riaditeľ HOS v Bardejove Juraj Bochňa s tým, že ich môžu poslať do piatka 10. apríla.



Všetky veľkonočné pozdravy vytlačia na papier a vytvoria nielen virtuálnu galériu na sociálnej sieti, ale aj reálnu na Radničnom námestí v Bardejove.



"Odtiaľ počas Veľkej noci ponúkneme cez sociálnu sieť zábery zo symbolickej výstavy venovanej všetkým dôchodcom, ktorí podstupujú dobrovoľnú izoláciu a počas najvýznamnejších kresťanských sviatkov nebudú môcť byť so svojimi vnúčatami," vysvetlil Bochňa.