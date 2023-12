Žiaci v Dunajskej Strede tvorili logo pre súťaž o elektroodpade

Dunajská Streda 19. decembra (TASR) - Nechcem nový mobil na Vianoce je heslom vianočnej environmentálnej kampane na Základnej škole (ZŠ) na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede. Škola je zapojená do dlhodobého projektu Zelená škola, cez ktorý sa pridali k ďalšiemu projektu Elektroodpad-Dopad. Dôležité bolo pre nich nájsť aj najlepší návrh na logo kampane, informovala pedagogička Veronika Brezovická.



"Pri návrhu plánu sme sa zamýšľali, ako do témy Vianoc zakomponovať problematiku elektroodpadu. Veľa detí chce na Vianoce práve nový mobil, aj keď ho nepotrebuje. Preto sme sa rozhodli urobiť kampaň, v rámci ktorej organizujeme túto tvorivú súťaž v dvoch kategóriách, pre väčších i menších žiakov, aby sa mohli zapojiť všetci," vysvetlila Brezovická.



Do súťaže prišlo až 65 návrhov. Žiaci mali možnosť tvoriť doma, na hodinách informatiky, výtvarnej a environmentálnej výchovy. Témou sa na škole zaoberajú aj na hodinách techniky a chémie. Vyhodnotenie súťaže bude posledný školský deň pred Vianocami - v piatok 22. decembra. Víťaz dostane envirokupón, ktorý môže žiaka ospravedlniť z ústneho skúšania alebo malej písomky, ak práve nie je pripravený. Projekt Elektroodpad-Dopad organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica s podporou spoločnosti SEWA, a. s.