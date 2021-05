Deti nebudú o vynálezoch iba snívať, študenti im vyrobia prototypy

Banská Bystrica/Košice 23. mája (TASR) – Vzdelávací program MyMachine Slovakia, v ktorom si žiaci na základných školách nakreslia svoje vysnívané vynálezy, následne ich vysokoškoláci premenia na realizovateľné koncepty a študenti stredných technických škôl vyrobia funkčné prototypy, sa rozširuje z východného už aj na stredné Slovensko. TASR o tom informoval Ján Melikant z Karpatskej nadácie v Košiciach.



MyMachine je medzinárodný vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mládeže. V tomto ročníku už mladí vynálezcovia pracujú na helme pre umývanie zubov či na hovoriacej mačke, ktorá zoznamuje deti so životom zvierat. Školy sa môžu zapojiť do ďalšieho ročníka do 9. júna.



„MyMachine sa na Slovensku realizuje už päť rokov, zatiaľ vzniklo 32 originálnych vynálezov. Donedávna sa realizoval iba v Prešovskom a Košickom kraji, no prototypy vysnívaných vynálezov zaujali natoľko, že sa program rozrástol. Tento rok sa prvýkrát pridá aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a Technická univerzita vo Zvolene,“ konštatoval Melikant.



„Originálna je práve spolupráca s jednotlivými vekovými skupinami. Tých najmenších projekt učí, aby sa nebáli mať nápad a snívali. Starších zas učí prekonať cestu od nápadu až k jeho samotnej realizácii,“ reagovala Veronika Klesniaková, projektová koordinátorka Innolabb z Rozvojovej agentúry BBSK.



„Naša fakulta techniky sa dlhodobo snaží vzbudzovať záujem o vedu a technickú tvorbu medzi žiakmi škôl prostredníctvom akcií orientovaných na robotiku. MyMachine je výborná príležitosť, ako prepojiť technické a inovačné riešenia s aktívnym zapojením sa vysokoškolských študentov so strednými a základnými školami,“ doplnila Michaela Hnilicová z Technickej univerzity vo Zvolene.



Program MyMachine sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.