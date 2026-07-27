Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. júl 2026Meniny má Božena
< sekcia Regióny

Deti priniesli z lesa domov granát z druhej svetovej vojny

.
Granát. Foto: Facebookový profil Polícia SR.

Nález predpoludním 54-ročný muž oznámil na tiesňovej linke 158.

Autor TASR
Krajná Bystrá 27. júla (TASR) - Deti priniesli v nedeľu (26. 7.) z lesného porastu v katastri obce Krajná Bystrá v okrese Svidník domov muníciu. Nález predpoludním 54-ročný muž oznámil na tiesňovej linke 158. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, na miesto okamžite vyslali hliadku spolu s pyrotechnikom. Ten potvrdil, že ide o ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny, muníciu prevzal na jej následné zneškodnenie.

„Ide o mimoriadne rizikové a nebezpečné konanie zo strany detí, a preto je veľmi dôležité aj s našimi najmenšími hovoriť o takýchto nebezpečných situáciách, ktoré nás, ale aj ich môžu v živote stretnúť,“ dodala hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

Nezabúdajte: Rozpálené auto v lete je pre deti život ohrozujúce

OTESTUJTE SA: Zvládnete tento logický kvíz bez jedinej chyby?

SKVELÝ ÚSPECH: Atlétka Zapletalová zabehla národný rekord na 200 m

Viskupič: Samospráva by sa po vyňatí z dlhovej brzdy kontrolám nevyhla