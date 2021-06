Deti s Downovým syndrómom budú súťažiť v športových disciplínach

Prešov 24. júna (TASR) – Deti s Downovým syndrómom budú v Prešove súťažiť v rôznych športových disciplínach. V areáli Základnej školy Šmeralova sa v piatok (25. 6.) po ročnej pauze z dôvodu pandémie uskutoční tretí ročník Atletického festivalu pred deti s Downovým syndrómom.



Na športovom podujatí sa zúčastní asi 40 detí s Downovým syndrómom od troch rokov, a to nielen z Prešovského kraja. Zastúpenie na ňom bude mať tento rok aj Trnavský kraj.



"Po minuloročných skúsenostiach môžem bez najmenšieho zaváhania vyhlásiť, že nás čaká podujatie s neopakovateľnou atmosférou. Diváci budú svedkom úžasných športových výkonov v behu na 25, 50 a 100 metrov, skoku z miesta do diaľky a v hode loptičkou do diaľky. Zároveň budeme s nimi prežívať ich spontánne pozitívne emócie, ktorými súťažiace deti s Downovým syndrómom zaručene zaplnia športovisko," uviedla riaditeľka Spojenej školy internátnej na Masarykovej ulici v Prešove Hedviga Tomášová.



Spojená škola internátna na Masarykovej ulici v Prešove je najväčšou školou svojho druhu v kraji, so 60-ročnou tradíciou výchovy a vzdelávania detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím.



Podujatie organizuje škola spolu s občianskym združením Zanebudka. Generálnym parterom tohto ročníka je Nadácia PO CAR.