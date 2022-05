Deň mladých športovcov privítal deti s intelektuálnym znevýhodnením

Bratislava 24. mája (TASR) – Deti s intelektuálnym znevýhodnením sa po prestávke spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 opäť stretli na Dni mladých športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko. Podujatie sa konalo v utorok v športovej hale na bratislavských Pasienkoch a na programe sa mohli zúčastniť deti od dvoch do 12 rokov. TASR o tom informovala PR manažérka organizácie Špeciálnych olympiád Slovensko Magdaléna Koreny.



Špeciálne olympiády Slovensko sa venujú športovcom s intelektuálnym znevýhodnením všetkých vekových kategórií. Program Mladí športovci sa zameriava na deti už od dvoch rokov. Jeho cieľom je naučiť ich základné športové zručnosti ako beh, kopanie, hádzanie a chytanie. Okrem toho si týmto spôsobom osvoja aj schopnosť deliť sa, striedať sa a postupovať podľa pokynov.



"Deti sa prostredníctvom športu učia zručnosti aj do normálneho života," uviedla Koreny. "Našou filozofiou je spájať deti s určitým znevýhodnením aj s tými zdravými, aby to v budúcnosti nebola pre nich výzva," priblížila.



Program pomáha deťom a mládeži športovať a zároveň ich nabáda k tomu, aby mali možnosť vybrať si šport, ktorý im najviac vyhovuje a baví ich. Pokiaľ zistia, že ich nejaký šport baví a sú v ňom dobrí, môžu pokračovať ďalej.



"Začlenia sa tak do cyklu tréningov a súťaží a tí najlepší majú možnosť pokračovať aj na medzinárodné podujatia," vysvetlila Koreny s tým, že v úvode je to však najmä o samotnej hre a zábave. Poukázala na to, že aj rodičia detí s intelektuálnym znevýhodnením sa môžu prostredníctvom takéhoto podujatia naučiť, ako sa s nimi najlepšie hrať či športovať.