Deti sa môžu v Aureliu vydať počas leta po stopách Newtona

Bratislava 19. júla (TASR) - Deti sa môžu v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave vydať počas leta po stopách Isaaca Newtona či na pátraciu akciu po Archimedovi. Sprievodca malých objaviteľov je nová aktivita, ktorá návštevníkom spestrí objavovanie exponátov. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z Centra vedecko-technických informácií (CVTI).



„Zamerali sme sa na život a vynálezy slávneho britského matematika, fyzika, astronóma, ale i alchymistu, teológa a spisovateľa. Návštevníci objavujú spolu so sprievodcom jednotlivé exponáty, ktoré súvisia s objavmi a so životom Isaaca Newtona,“ priblížila riaditeľka Aurelia Dominika Petríková. Cieľom je preskúmať všetky exponáty, ktoré sú spomenuté v sprievodcovi.



Luptáková podotkla, že pomocou UV baterky návštevníci objavia tajnú indíciu, ktorá je voľným okom neviditeľná. Táto indícia prezradí, kde sa ukrýva kameň mudrcov. Sprievodcu malých objaviteľov si podľa nej možno vyžiadať na recepcii. „To, kde sa ukrýva Archimedes a viac o jednom z najvýznamnejších vedcov zistíte vtedy, keď vyplníte tajničku, ktorú si vyžiadate na recepcii Aurelia,“ dodala.