Deti sa na fakulte v Nitre pomocou pokusov učia, ako funguje elektrina
Autor TASR
Nitra 16. decembra (TASR) - Názorné experimenty, ktoré deťom priblížia fyzikálne zákonitosti, ponúka vedecká šou Fyzika všetkými zmyslami. Pre žiakov základných a stredných škôl ju v dňoch 16. až 18. decembra na svojej pôde pripravila Fakulta prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie.
Hlavnou témou trojdňového podujatia je Elektrina, ktoré (ne)kope. „Program je zostavený tak, aby žiakom ukázal elektrinu ako jav, ktorý je všade okolo nás. Vo svetlách, ktoré rozžarujú stromček, v spotrebičoch, v materiáloch, ktoré nás obklopujú, aj v prekvapivých situáciách, ktoré si bežne neuvedomujeme,“ vysvetlila Ľubomíra Valovičová z UKF.
Vďaka názorným ukážkam a pokusom deti zistia, prečo niektoré materiály vedú prúd, ako elektrina kreslí obrazce, ako fungujú jednoduché i zložitejšie obvody i to, aké zásady bezpečnosti je dôležité poznať. „Šou je založená na objavovaní. Namiesto hotových odpovedí ponúka priestor na pozorovanie a premýšľanie, čím podporuje prirodzenú zvedavosť detí. Podujatie ukazuje mladým návštevníkom, že fyzika môže byť zrozumiteľná, hravá a prepojená s reálnym svetom,“ doplnila Valovičová.
