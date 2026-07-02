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Deti sa na fyzikálnom tábore FAJN zmenia na mechanikov Formuly 1
Jubilejný ročník sa uskutoční 6. až 10. júla.
Autor TASR
Nitra 2. júla (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pripravila aj na toto leto detský fyzikálny tábor FAJN - Fyzika Ako Ju Nepoznáme. Ako uviedli organizátori, na jubilejnom 20. ročníku podujatia sa z detí stanú mechanici Formuly 1.
Jubilejný ročník sa uskutoční 6. až 10. júla v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a jeho témou bude rýchlosť a pohyb. „Deti sa na týždeň premenia na tím mechanikov F1. Prvé tri dni budú bádať a experimentovať, zoznámia sa s meraniami rýchlosti a so zisťovaním, čo robí vozidlo rýchlejším,“ uviedla organizátorka tábora Ľubomíra Valovičová z UKF.
Vo štvrtok (9. 7.) si deti overia teóriu na motokárovej dráhe, kde budú merať napríklad akceleráciu v zákrute či rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokáry. „A v piatok (10. 7.) všetko zúročia. Postavia vlastné jednoduché monoposty, jeden, ktorý na vlastný pohon zájde čo najďalej, a druhý, ktorý musí prežiť náraz do steny,“ priblížila Valovičová.
Mestský denný tábor od roku 2006 spoločne organizujú občianske združenie Viac ako učenie a Katedra fyziky UKF v Nitre. „Nikdy nešlo o to objaviť nového Einsteina. Chceme vychovať deti, ktoré sa neboja pýtať prečo a zistia, že fyzika im na to vie odpovedať. Najväčšou odmenou za tých 20 rokov je radosť v očiach detí. A keď sa tie deti po rokoch vrátia ako naši animátori, vieme, že to celé má zmysel,“ doplnila Valovičová.
Jubilejný ročník sa uskutoční 6. až 10. júla v priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre a jeho témou bude rýchlosť a pohyb. „Deti sa na týždeň premenia na tím mechanikov F1. Prvé tri dni budú bádať a experimentovať, zoznámia sa s meraniami rýchlosti a so zisťovaním, čo robí vozidlo rýchlejším,“ uviedla organizátorka tábora Ľubomíra Valovičová z UKF.
Vo štvrtok (9. 7.) si deti overia teóriu na motokárovej dráhe, kde budú merať napríklad akceleráciu v zákrute či rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokáry. „A v piatok (10. 7.) všetko zúročia. Postavia vlastné jednoduché monoposty, jeden, ktorý na vlastný pohon zájde čo najďalej, a druhý, ktorý musí prežiť náraz do steny,“ priblížila Valovičová.
Mestský denný tábor od roku 2006 spoločne organizujú občianske združenie Viac ako učenie a Katedra fyziky UKF v Nitre. „Nikdy nešlo o to objaviť nového Einsteina. Chceme vychovať deti, ktoré sa neboja pýtať prečo a zistia, že fyzika im na to vie odpovedať. Najväčšou odmenou za tých 20 rokov je radosť v očiach detí. A keď sa tie deti po rokoch vrátia ako naši animátori, vieme, že to celé má zmysel,“ doplnila Valovičová.