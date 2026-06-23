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Deti sa stanú vedcami, UKF pripravila Vedecký skok do prázdnin
Cieľom podujatia je umožniť škôlkarom a školákom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy.
Autor TASR
Nitra 23. júna (TASR) - Viac ako 600 detí z materských a základných škôl z Nitry a okolia sa na dva dni stanú vedcami. Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre pre ne pripravila podujatie Vedecký skok do prázdnin 2026. Ako informovala, uskutoční sa 24. a 25. júna na Fakulte prírodných vied a informatiky UKF v Nitre.
Cieľom podujatia je umožniť škôlkarom a školákom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy. Deti si na univerzite môžu vyskúšať svetelné meče, autíčka na diaľkové ovládanie, chemické kúzla či pohľad cez termokameru. „Vedecký skok do prázdnin je určený malým objaviteľom. Vysokoškolskí pedagógovia a študenti v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie premenia univerzitné priestory na miesto objavovania, hier a hravej vedy,“ povedala koordinátorka podujatia Ľubomíra Valovičová.
Deti čaká na vyše 20 vedeckých stanovištiach mikroskopovanie, pokusy s vodou, zvukom a svetlom, programovanie pohybom, ekologické bludisko, optické klamy so zrkadlami a šošovkami, magnetické pokusy či hry s rovnováhou a ťažiskom. „Vyskúšajú si aj svetelný meč rytiera Jedi, matematické hlavolamy alebo stavby z kociek a slamiek. Súčasťou programu sú aj aktivity zamerané na základy prvej pomoci, vďaka ktorým si deti vyskúšajú, ako by mohli niekomu pomôcť,“ priblížili organizátori.
Cieľom podujatia je umožniť deťom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy a prebudiť ich zvedavosť. „Chceme im ponúknuť možnosť vyskúšať si, aké je to skúmať, objavovať, klásť otázky a hľadať odpovede ako skutočný vedec. Na krátky čas sa stanú bádateľmi a budú sa dotýkať fyziky, chémie, biológie, matematiky, informatiky, geografie, ekológie či prvej pomoci cez reálne úlohy a aktivity,“ doplnila Valovičová.
Cieľom podujatia je umožniť škôlkarom a školákom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy. Deti si na univerzite môžu vyskúšať svetelné meče, autíčka na diaľkové ovládanie, chemické kúzla či pohľad cez termokameru. „Vedecký skok do prázdnin je určený malým objaviteľom. Vysokoškolskí pedagógovia a študenti v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie premenia univerzitné priestory na miesto objavovania, hier a hravej vedy,“ povedala koordinátorka podujatia Ľubomíra Valovičová.
Deti čaká na vyše 20 vedeckých stanovištiach mikroskopovanie, pokusy s vodou, zvukom a svetlom, programovanie pohybom, ekologické bludisko, optické klamy so zrkadlami a šošovkami, magnetické pokusy či hry s rovnováhou a ťažiskom. „Vyskúšajú si aj svetelný meč rytiera Jedi, matematické hlavolamy alebo stavby z kociek a slamiek. Súčasťou programu sú aj aktivity zamerané na základy prvej pomoci, vďaka ktorým si deti vyskúšajú, ako by mohli niekomu pomôcť,“ priblížili organizátori.
Cieľom podujatia je umožniť deťom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy a prebudiť ich zvedavosť. „Chceme im ponúknuť možnosť vyskúšať si, aké je to skúmať, objavovať, klásť otázky a hľadať odpovede ako skutočný vedec. Na krátky čas sa stanú bádateľmi a budú sa dotýkať fyziky, chémie, biológie, matematiky, informatiky, geografie, ekológie či prvej pomoci cez reálne úlohy a aktivity,“ doplnila Valovičová.