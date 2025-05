Deti sa v D. Saliboch vrátia do zrekonštruovaných priestorov MŠ

Dolné Saliby 4. mája (TASR) - Deti navštevujúce materskú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Dolných Salibách (okres Galanta) sa v pondelok 5. mája vrátia do kompletne zrekonštruovaných priestorov. Investícia v objeme približne pol milióna eur bola z väčšej časti financovaná z prostriedkov plánu obnovy. Súčasťou rekonštrukcie bolo okrem iného aj osadenie solárnych panelov, ktoré budú slúžiť na ohrev vody. TASR to uviedol starosta obce Ľudovít Kovács.



Budova bola postavená ešte v 70. rokoch minulého storočia. „Od tej doby až doteraz na nej neprebehli žiadne väčšie stavebné práce,“ ozrejmil starosta. Keďže dotačná výzva bola určená na rekonštrukciu historických objektov a budov postavených pred rokom 1980, obec musela hľadať oficiálne informácie o pôvode budovy v archíve v Šali. Jej rekonštrukcia sa začala vlani v septembri, deti boli preto dočasne umiestnené v telocvični základnej školy.



Z pôvodného objektu zostali len základy, hlavné múry a strecha. Počas rekonštrukcie sa zistilo, že časť budovy bola spadnutá o 12 centimetrov. „Sú tu nové okná, dvere, interiér, sociálne miestnosti, výdajňa jedla a prezliekarne. Rozšírili sme tiež spálňovú časť a dennú miestnosť približne o sedem štvorcových metrov,“ povedal Kovács pre TASR. Zrekonštruované priestory sú určené maximálne pre 48 detí.



Jednotlivé materské a základné školy sídlia v obci v štyroch budovách. Priestory materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským boli zrekonštruované medzi rokmi 2018 až 2020. Aktuálne prebieha rekonštrukcia základnej školy. Obec získala dotáciu vyše 300.000 eur na zateplenie fasády či výmenu strechy. Pre havarijný stav kotolne museli byť žiaci na jar presťahovaní do kultúrneho domu. Po výmene kotolne sa vrátili naspäť. V obci sa nachádza aj základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Tá sídli v budove, ktorá je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi. Obec ju má v prenájme.