Deti sa v Liptovskej Tepličke učili rozoznávať zvuky zvierat

Liptovská Teplička 25. apríla (TASR) – Aktívny lesnícky deň strávilo v pondelok v amfiteátri v Liptovskej Tepličke (okres Poprad) zhruba 350 detí. Zasadili si sadeničku, naučili sa rozpoznávať zvuky divých zvierat a dozvedeli sa, čo v lese spôsobuje lykožrút. Informácie pre TASR poskytla vedúca odboru komunikácie Lesov SR Marína Debnárová.



Na začiatku deti dostali žiacku knižku a na jednotlivých stanovištiach po splnení úloh zbierali pečiatky. Na záver dostali odmenu. Do podujatia sa zapojilo 30 lesných pedagógov. "Snažili sme sa deti zobrať z ich prirodzeného prostredia, ktorým je škola, do nášho prirodzeného prostredia, do lesa," priblížila riaditeľka odštepného závodu Tatry Lucia Miňová.



Podujatie zorganizovali Lesy SR v spolupráci s obcou Liptovská Teplička, tamojšou základnou školou, miestnym pozemkovým spoločenstvom a poľovným združením Čierny Váh.