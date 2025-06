Deti si na UKF v Nitre vyskúšajú, aké je to byť vedcom

Nitra 18. júna (TASR) - Viac ako 650 detí z materských a základných škôl (ZŠ) z Nitry a okolia si na konci školského roka vyskúša, aké je to byť vedcom. V rámci podujatia Vedecký skok do prázdnin, ktoré sa koná 25. a 26. júna na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, sa zoznámia s viacerými prírodovednými vedeckými odbormi. Informovala o tom UKF.



„Vedecký skok do prázdnin premení univerzitné priestory na miesto objavovania, hier a hravej vedy. Cieľom podujatia je umožniť malým škôlkarom a školákom urobiť svoj prvý krok do sveta vedy, prebudiť v deťoch zvedavosť, podporiť ich záujem o prírodné vedy a ponúknuť im možnosť vyskúšať si, aké je to skúmať, objavovať, klásť otázky a hľadať odpovede ako skutočný vedec,“ uviedla Ľubomíra Valovičová z UKF, ktorá je iniciátorkou, hlavnou organizátorkou a odbornou garantkou celého programu. Podujatie pripravili vysokoškolskí pedagógovia a dobrovoľníci Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie.



Deti sa počas dvoch dní stanú bádateľmi. „Odborníci a vedci vytvorili program plný bádania, objavovania a vedeckých hier. Cieľom je zaujať deti, podnietiť ich zvedavosť a ukázať im, že prírodné vedy sú nielen užitočné, ale aj zábavné. Aktivity sú navrhnuté tak, aby sa deti stali aktívnymi účastníkmi a samy skúšali, pozorovali, kládli otázky a hľadali odpovede. Zároveň si tak prirodzene rozvíjajú poznatky, zručnosti a pozitívny vzťah k vede,“ vysvetlila Valovičová.



Deti sa budú pohybovať v malých skupinách a každá z nich absolvuje približne 90-minútový blok bádania na viac než dvadsiatich stanovištiach. Čakajú ich stavby z kociek a slamiek, pokusy s vodou, vzduchom, svetlom a zvukom, mikroskopovanie, pozorovanie materiálov cez termokameru a zoznámia sa aj s digitálnym zrkadlom, optickými klamami, matematickými hlavolamami či ekologickým bludiskom. Súčasťou programu sú aj aktivity zamerané na základy prvej pomoci. Prvý deň je venovaný škôlkam a žiakom prvého ročníka ZŠ, druhý deň starším žiakom druhého a štvrtého ročníka ZŠ.