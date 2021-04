Deti v Nitre sa vrátili do škôl, učitelia vnímajú dôsledky pandémie

Nitra 12. apríla (TASR) – Prezenčné vzdelávanie na prvom stupni základných škôl a materské školy fungujú v Nitre už mesiac. O obnovení výučby rozhodol mestský krízový štáb na základe rozhodnutia ministra školstva a v zmysle COVID automatu. Mesto obnovilo výučbu pre všetky deti od 8. marca. „Naše rozhodnutie sa ukázalo ako správne, pretože negatívne vplyvy pandémie na detskú psychiku sa už aj tak prejavili na mnohých deťoch, ktoré nastúpili do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ skonštatoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Podľa Holúbka pedagógovia zaznamenali, že deti, ktoré sa po dlhšom období vrátili do škôl, majú problémy s komunikáciou, viaceré nevedia poprosiť, poďakovať ani vyjadriť svoje požiadavky. Takisto sa prejavili problémy so sebaobslužnými návykmi. „Zaznamenali sme prípady, keď si deti nevedeli pripraviť pomôcky na hodinu, obliecť sa, upraviť si oblečenie či zaviazať šnúrky na topánkach. Učitelia sa stretávajú aj s dezorientáciou detí v priestore, s nesústredenosťou, plačlivosťou, agresivitou aj so zabúdaním. Rozhodnutie otvoriť školy hneď v okamihu, keď to bolo možné, považujeme za správne, deťom jednoducho škola chýbala,“ skonštatoval Holúbek.



Do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra je zapísaných 2566 detí, aktuálne nastúpilo do škôlok 2136 detí. Z celkového počtu 3030 žiakov prvého stupňa základných škôl nastúpilo po veľkonočných prázdninách 2644 žiakov. Samospráva zabezpečila pre školy a škôlky teplomery, antibakteriálne mydlá, dezinfekciu, rukavice, rúška, respirátory, štíty, papierové utierky, germicídne žiariče, ozonizátory vzduchu, difuzéry. „Čakáme na schválenie dotácie z ministerstva zdravotníctva, cez ktorú chceme rozšíriť ochranné prostriedky. Máme záujem o termo brány, ktoré chceme financovať práve z tejto dotácie,“ potvrdil hovorca mesta.



Počas tohto týždňa sa konajú na nitrianskych základných školách zápisy budúcich prvákov. „Všetky zápisy sa konajú elektronicky. Pravidlá zápisov si určuje každá škola, tlačivá sa dajú stiahnuť zo školských stránok. Vyplnené sa posielajú naspäť do škôl e-mailom,“ informoval Holúbek. Niektoré školy robia zápisy formou videohovorov cez Zoom.