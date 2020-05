Deti v Trnave do škôlok možno zapísať elektronicky, poštou aj osobne

Trnava 9. mája (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava na svojich webstránkach zverejnili online formuláre, prostredníctvom ktorých môžu rodičia do 31. mája podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Ďalšou možnosťou na doručenie žiadosti je využitie pošty alebo osobná návšteva. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Mesto má v súčasnosti 24 MŠ s 1940 miestami. Od septembra k nim pribudnú dve nové triedy na Základnej škole s MŠ na Gorkého ulici. „Máme tiež vypracovaný projekt pre MŠ Spojná ulica, ktorú odkúpilo, ale s realizáciou to bude asi komplikovanejšie po výpadkoch v rozpočte mesta v dôsledku koronakrízy," uviedol vedúci odboru školstva, mládeže a športu na mestskom úrade Michal Špernoga. Okrem toho ďalšie miesta poskytujú súkromné a cirkevné škôlky.



Mestské MŠ budú pre osobné návštevy rodičov bez detí k zápisom otvorené 25. a 26. mája od 12.00 do 15.00 h a 27. a 28. mája od 9.00 do 12.00 h. "S ohľadom na bezpečnosť v terajšej situácii prosíme rodičov, aby osobne prišli iba vtedy, ak je to nevyhnutné," zdôraznil Špernoga.