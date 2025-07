Deti v Trnave sa na dva týždne stanú opäť občanmi vlastného minimesta

Trnava 1. júla (TASR) - Mestský zimný štadión v Trnave aj tento rok privíta deti vo veku od osem do 15 rokov, ktoré dostanú možnosť zažiť fungovanie skutočného mesta. Siedmy ročník podujatia MiniTrnava sa uskutoční od 7. do 18. júla počas pracovných dní. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



„MiniTrnava je hravý projekt určený deťom, ktorý im ponúka jedinečnú možnosť zažiť fungovanie skutočného mesta. Deti vo veku osem až 15 rokov si vyskúšajú rôzne profesie, budú rozhodovať o dianí vo svojom meste,“ priblížila samospráva, ktorá podujatie organizuje.



Deti nájdu v minimeste napríklad banku, univerzitu, radnicu, kreatívne dielne, mestskú televíziu či záhradníctvo. Univerzita obohatí program o prednášky z oblasti prevencie, ochrany zdravia a tvorivé kurzy. Laboratórium zaujme deti rôznorodými pokusmi a objavmi. Divadlo a tanečná akadémia nacvičia vlastné choreografie a vystúpenia.



Deti vo veku od 11 rokov sa budú môcť ešte pred začiatkom podujatia podieľať na výstavbe minimesta. Mladí od 15 rokov sa zas môžu do projektu zapojiť ako dobrovoľníci.