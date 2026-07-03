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Deti v Trnave sa opäť občanmi vlastného minimesta
Tréningová hala zimného štadióna sa na dva týždne počas pracovných dní od 8.00 do 14.30 h zmení na pulzujúcu metropolu s vlastnou radnicou, bankou, univerzitou, novinami aj manufaktúrou.
Autor TASR
Trnava 3. júla (TASR) - Tréningová hala zimného štadióna v Trnave aj tento rok privíta deti vo veku od ôsmich do 15 rokov, ktoré dostanú možnosť zažiť fungovanie skutočného mesta. Ôsmy ročník podujatia miniTrnava sa uskutoční od 6. do 17. júla počas pracovných dní, informovala trnavská radnica.
Po mestskom úrade preberá ako organizátor štafetu mestská organizácia GenT. Novinkou bude slávnostné finále pre rodičov detí aj celú verejnosť, ktoré sa uskutoční počas posledného dňa projektu v piatok 17. júla o 15.00 h.
„V miniTrnave dávame deťom to najcennejšie - dôveru, priestor a slobodu skúšať veci po svojom. Učia sa zodpovednosti za vlastné rozhodnutia, spolupráci aj tomu, ako funguje komunita. To všetko v bezpečnom hernom prostredí,“ uviedla koordinátorka podujatia Soňa Sutjaginsová.
Tréningová hala zimného štadióna sa na dva týždne počas pracovných dní od 8.00 do 14.30 h zmení na pulzujúcu metropolu s vlastnou radnicou, bankou, univerzitou, novinami aj manufaktúrou. Deti tu nie sú len návštevníkmi - sú občanmi. Samy si hľadajú prácu na úrade práce, zarábajú trnky (miestnu menu), platia dane, študujú na univerzite alebo rozhodujú o smerovaní mesta v demokratických voľbách.
Po mestskom úrade preberá ako organizátor štafetu mestská organizácia GenT. Novinkou bude slávnostné finále pre rodičov detí aj celú verejnosť, ktoré sa uskutoční počas posledného dňa projektu v piatok 17. júla o 15.00 h.
„V miniTrnave dávame deťom to najcennejšie - dôveru, priestor a slobodu skúšať veci po svojom. Učia sa zodpovednosti za vlastné rozhodnutia, spolupráci aj tomu, ako funguje komunita. To všetko v bezpečnom hernom prostredí,“ uviedla koordinátorka podujatia Soňa Sutjaginsová.
Tréningová hala zimného štadióna sa na dva týždne počas pracovných dní od 8.00 do 14.30 h zmení na pulzujúcu metropolu s vlastnou radnicou, bankou, univerzitou, novinami aj manufaktúrou. Deti tu nie sú len návštevníkmi - sú občanmi. Samy si hľadajú prácu na úrade práce, zarábajú trnky (miestnu menu), platia dane, študujú na univerzite alebo rozhodujú o smerovaní mesta v demokratických voľbách.