Deti z humenskej Podskalky vystúpia i v Jarovniciach
Autor TASR
Humenné 4. decembra (TASR) - Deti z humenskej Podskalky vystupujú vo štvrtok v rámci projektu Divadelná Podskalka - Hin Amen Jilo v Národnom divadle Košice. V piatok (5. 12.) sa predstavia v obci Jarovnice. TASR o tom informovala Martina Garassyová z občianskeho združenia Kultúrna iniciatíva Humenné, o.z..
Podľa jej slov ide o piatu fázu umelecko-výchovného projektu, ktorý nadväzuje na svoje aktivity v rámci projektu Mesto kultúry Humenné 2024. Po vystúpeniach v Humennom, ktoré boli výsledkom práce s deťmi z osady Podskalka pri Humennom a v Snine, zavítali aj na pôdu Národného divadla Košice. V piatok ich čaká vystúpenie v obci Jarovnice.
„Ide o unikátnu formu divadla, ktorá vzniká v dlhodobom komunitnom a participatívnom procese. Účinkujúcimi sú deti a mládež z Podskalky, ktoré spolu s odborným tímom vytvorili scénický tvar založený na autentických životných príbehoch a témach, ktoré formujú identitu detí v súčasnosti,“ povedala Garassyová.
Predstavenie je určené najmä študentom košických stredných odborných a pedagogických škôl, no svojím obsahom je otvorené aj širšiemu odbornému publiku.
Projekt zdôrazňuje potrebu podpory mladých ľudí z ohrozených prostredí, reflektuje súčasné spoločenské témy a ponúka priestor pre dialóg medzi profesionálmi a mladou generáciou.
Organizátorom je Jalta - kultúrne a sociálne centrum v spolupráci so Štátnym divadlom Košice.
Projekt z verejných zdrojov podporili Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Fond na podporu umenia.
