Deti z Malého Slivníka by mali nastúpiť do základných škôl v Prešove
Podľa rezortu sa problém v Malom Slivníku dlhé roky obchádzal, odkladal, ignoroval, až to vyústilo do situácie, že takmer 40 detí nenastúpilo od septembra do škôl.
Autor TASR
Malý Slivník 24. októbra (TASR) - Deti z Malého Slivníka v okrese Prešov by mali podľa rezortu školstva nastúpiť od 3. novembra do základných škôl v Prešove. Doteraz sa učili dištančne. Zabezpečený budú mať i školský autobus. Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Za zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky detí sú zodpovední rodičia a podmienky má vytvoriť miestna samospráva, teda obec, v ktorej majú žiaci trvalý pobyt. V tomto prípade obec Malý Slivník nezabezpečila od 1. septembra 2025 podmienky na plnenie školskej dochádzky deťom z obce potom, ako ich ďalšie zotrvanie na Základnej škole (ZŠ) Terňa už nebolo možné vzhľadom na rozhodnutie súdu a zákaz dvojzmennej prevádzky,“ priblížili z rezortu školstva s tým, že ministerstvo vytvorilo priestor na dohodu pre dotknuté samosprávy a hľadalo riešenie, ako deti čo najskôr umiestniť do škôl.
„Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v dotknutých obciach osobne dvakrát rokoval so starostami a riaditeľmi škôl i rodičmi o tom, ktoré školy môžu prijať deti z Malého Slivníka. Rodičia dotknutých detí sa napokon prevažne rozhodli, že si ich deti zapíšu do škôl v meste Prešov. V spolupráci s mestom Prešov sa podarilo vytvoriť riešenie, v rámci čoho 36 detí nastúpi do piatich škôl v meste. Deti by mali nastúpiť od 3. novembra 2025. Zároveň bude zabezpečený školský autobus a asistenti, ktorí budú prítomní v autobusoch a budú deti bezpečne sprevádzať do školy aj späť a pomáhať im,“ spresnili z rezortu školstva.
Doplnili, že žiaci a ich zákonní zástupcovia z obce Malý Slivník budú aj naďalej podporovaní ministerstvom nielen prostredníctvom národného projektu Príležitosť pre všetky deti a jeho regionálnych koordinátorov, ale aj v spolupráci s regionálnym úradom školskej správy, dotknutými samosprávami a školami formou poskytovania priamej podpory na ich dopravu a adaptáciu na nové školské prostredie.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) tvrdí, že bol maximálne súčinný pri riešení situácie s prepravou žiakov. „Splnil si všetky svoje povinnosti pri zabezpečení dopravnej obslužnosti v spomínanom území, keďže aktuálny cestovný poriadok a aktuálne spoje regionálnej autobusovej dopravy pokrývajú dopyt cestujúcej verejnosti vrátane žiakov dochádzajúcich do škôl z obce Malý Slivník do mesta Prešov a späť,“ uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
O možnostiach riešenia dopravy žiakov v rámci regionálnej autobusovej dopravy podľa jej slov informovali zúčastnené strany na rokovaniach, ktoré prebiehali od mája do augusta tohto roka.
„Zúčastnené strany presadzovali zavedenie osobitnej prepravy školákov, a teda nového školského spojenia s rozvozom po jednotlivých školách pre túto skupinu žiakov z obce Malý Slivník, pričom tento zámer si zobralo do svojej gescie priamo ministerstvo školstva. Všetky s tým súvisiace otázky vrátane technického, personálneho vybavenia a zvýšených finančných nárokov boli už priamo riešené s poskytovateľom služby, ktorým je SAD Prešov SK,“ vysvetlila Jeleňová s tým, že ústretovým krokom zo strany PSK bolo poskytnutie desiatich dopravných kariet, ktorými budú cestovať zadarmo sprievody týchto žiakov.
V obci Malý Slivník chýba základná škola, preto tamojšie deti navštevovali školu v Terni. Tá však pre nedostatok kapacít od septembra 2025 ukončila spoločný školský obvod. Obec medzitým nezabezpečila pre žiakov náhradné miesta. Ministerstvo školstva spolu s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove pripravilo riešenie prostredníctvom škôl v Prešove, no rodičia ho odmietli a prihlásili deti do školy v obci Tulčík, ktorá ich neprijala pre plné kapacity. Takmer 40 detí sa momentálne vzdeláva dištančne.
