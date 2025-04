Deti z MŠ Športová v Prievidzi sa naučia starať o zuby

Prievidza 11. apríla (TASR) - Materská škola (MŠ) na Športovej ulici v Prievidzi sa zapojila do projektu Zdravý úsmev, ktorý sa koná v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach. Deti počas ôsmich týždňov naučia, ako sa majú starať o zuby a ako majú realizovať ústnu hygienu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



S realizáciou projektu začali v škôlke 7. apríla. „Deti postupne nadobúdajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v dôležitých oblastiach ako fluoridácia, výživa, anatómia ústnej dutiny a prevencia ochorení,“ načrtla Beňadiková.



V rámci projektu sa škôlkari podľa nej učia, ako si správne čistiť zuby, aby zabránili tvorbe zubných kazov, oboznamujú sa so stavbou zuba, vplyvom rôznych potravín na zdravie zubov a rizikom spojeným s nadmerným príjmom cukrov.



Riaditeľka MŠ Silvia Michajlová priblížila, že deti sa hneď od začiatku do aktivít zapájali, pýtali sa, odpovedali a skúšali. „Dozvedeli sa, čo všetko zúbky milujú, čo im škodí, a najmä ako sa o ne denne starať tak, aby boli silné, zdravé a žiarili ako perličky. Nechýbali ukážky, praktické pomôcky a spoločné trénovanie čistenia zubov,“ doplnila Michajlová.



Jednou z hlavných tém projektu je vysvetlenie procesu, ako baktérie premieňajú cukry na kyseliny, ktoré následne poškodzujú zubnú sklovinu a spôsobujú vznik kazov. Deti sa taktiež dozvedia, kedy a ako je vhodné konzumovať sladkosti, aby minimalizovali negatívny vplyv na svoje zuby.



Deti si prostredníctvom programu osvoja správne návyky ústnej hygieny, ktoré im pomôžu udržať si zdravé zuby aj v budúcnosti. „Projekt Zdravý úsmev je skvelou príležitosťou, ako zábavnou a edukačnou formou prispieť k zlepšeniu zdravia ústnej dutiny detí,“ skonštatovala Beňadiková.