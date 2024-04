Deti z náhradnej starostlivosti predstavia svoj talent v Ružomberku

Ružomberok 19. apríla (TASR) - Deti z centier pre rodiny, ale aj z náhradných, profesionálnych a sociálne slabších rodín v Žilinskom kraji predstavia svoj talent v sobotu (20. 4.) na Najmilšom koncerte roka. Uskutoční sa v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Ružomberku o 16.00 h. Tento rok sa prihlásilo 73 detí, ktoré budú vystupovať so speváckymi, tanečnými či literárno-dramatickými predstaveniami. Pre TASR to povedala odborná garantka komunitného centra Úsmev ako dar v Ružomberku Anna Kútniková.



Dodala, že koncert je prístupný aj pre verejnosť, vstupné je dobrovoľné. "Tieto deti nie sú profesionáli. Nechodia na súkromné hodiny alebo tréningy, no veľa z nich má v sebe aj tak skutočný talent a kreatívnu hodnotu, ktorú majú možnosť predviesť na pódiu," priblížila odborná garantka.



Za ostatných sedem ročníkov sa na podujatí predstavilo zhruba 350 detí z celého Žilinského kraja. Z regionálneho kola porota vyberá postupujúce čísla, ktoré sa zúčastnia celoslovenského Najmilšieho koncertu roka. "Pre deti je to motivácia, aby sa čo najlepšie pripravili a tešia sa. Pozývame preto aj Ružomberčanov, aby si našli čas a prišli podporiť deti, ktorým možno nezatlieskajú ani ich vlastní rodičia," poznamenala Kútniková s tým, že v rámci podujatia vystúpi aj slovenská speváčka Barbora Piešová.



Cieľom koncertu je okrem hľadania mladých talentov aj rozvíjanie tvorivosti a terapia detskej duše prostredníctvom umenia. Podujatie spája kultúru, umenie a dobrosrdečnosť. Raz za rok poskytuje príležitosť deťom z náhradnej starostlivosti vystúpiť na pódium, stretnúť sa so známymi osobnosťami a budovať komunitu.