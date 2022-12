Poprad rozdal deťom z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii balíčky

Poprad 20. decembra (TASR) - Deti z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii v Poprade dostali opäť vianočné balíčky. Pracovníci sociálneho odboru na tamojšom mestskom úrade ich pripravili v spolupráci s Apoštolskou cirkvou na Slovensku (ACS) už po 18. raz. Deťom odovzdali 120 balíčkov s vianočným posolstvom. Pastor a zakladateľ zboru ACS v Poprade Ján Ševčík uviedol, že balíčky putovali do 72 rodín.



"Sme veľmi radi, že im dokážeme aj takýmto spôsobom pripraviť pekné chvíle a vniesť do rodín sviatočnejšiu atmosféru," skonštatoval Ševčík. Popradské deti si pod stromčekom nájdu okrem sladkostí aj hygienické potreby, oblečenie, hračky či pomôcky a potreby do školy.



Mesto Poprad pracuje s rodinami v nepriaznivej situácii počas celého roka. Samospráva na sociálnej sieti uviedla, že im poskytuje aj komplexné poradenstvo či jednorazové dávky v hmotnej núdzi. V lete organizuje zdarma pre deti aj pobytový a denný letný tábor.