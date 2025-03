Deťom na ZŠ v Handlovej ceste slúži nová snoezelen miestnosť

Handlová 25. marca (TASR) - Deťom zo Základnej školy (ZŠ) na Morovnianskej ceste v Handlovej slúži nová snoezelen miestnosť. Väčšiu časť miestnosti škola, ktorá od nového školského roka otvorí rozšírené triedy pre žiakov so špeciálnymi potrebami, vybudovala svojpomocne. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Riaditeľka školy Andrea Bacúšan priblížila, že náklady na zriadenie snoezelen triedy boli vo výške 1500 eur. "Vytvorili sme ju pre potreby našej školy, pretože máme veľa detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Chceli by sme im touto miestnosťou zlepšiť ako ich kognitívnu, tak aj mentálnu stránku," uviedla Bacúšan.



Plánom do budúcnosti podľa nej je, aby miestnosť mohla v popoludňajších hodinách slúžiť všetkým deťom a rodičom, ktorí takúto službu budú potrebovať, i keď to nie sú žiaci školy.



Skupinovú terapiu v novej miestnosti si so žiakmi vyskúšal špeciálny školský pedagóg zo ZŠ Morovnianska cesta Pavol Kotian. "Multisenzorická miestnosť je určená pre úplne všetkých žiakov školy, môžu tu relaxovať, môže sa tu realizovať výučba novými formami. Miestnosť je vybavená rôznymi prvkami, ktoré stimulujú vnemy detí, cez vnemy objavujú koncepciu abstraktného ponímania," vyzdvihol špeciálny pedagóg.



Snoezelen je viaczmyslové prostredie, multifunkčná metóda, s ktorou pracujú najmä špeciálni pedagógovia, psychológovia či vychovávatelia. Realizuje sa v upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby. "Jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Na základe podnetov prebúdza pozornosť, navodzuje pocit pohody a uspokojenia, zbavuje strachu a evokuje pocit istoty a bezpečia. Je určená najmä pre ľudí s vývinovými poruchami, mentálnym, telesným postihnutím, poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia," pripomenula Paulínyová.