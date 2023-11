Deťom z rodín v hmotnej núdzi môžu darcovia spríjemniť Vianoce knihou

Na snímke mladá darkyňa vyberá z ponuky kníh, ktoré aj tento rok môžu darcovia venovať deťom zo sociálne slabších rodín v kníhkupectve v Trenčíne v nedeľu 19. novembra 2023. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 19. novembra (TASR) - Deťom zo sociálne slabších rodín v Trenčianskom kraji môžu darcovia venovať na Vianoce knihu. Ide o 19. ročník projektu Otvor srdce, daruj knihu, ktorý spustila Trenčianska nadácia. Projektová manažérka nadácie Nikola Sedláčková v nedeľu pre TASR uviedla, že tento rok je zapojených 341 detí.Projektom chce nadácia podporiť čítanie u detí z rodín, ktoré nemajú možnosť nakúpiť knihy na Vianoce. "Cielime to najmä na rodiny, ktoré sú v hmotnej núdzi. Často sa nám stáva, že sú to viacdetné rodiny, deti, o ktoré sa stará len babička alebo len jeden z rodičov," priblížila Sedláčková.Deti, ktoré sa uchádzajú o priazeň darcov, navštevujú materské a základné školy v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou či Starej Turej. Sedláčková pripomenula, že vlani projekt rozšírili aj do Prievidze. Knihy označené páskou nadácie a menom dieťaťa darcovia zaplatia a nechajú v kníhkupectve. Odtiaľ ich nadácia vyzdvihne a doručí adresátom.Predavačka z kníhkupectva Katarína Rippová prezradila, že výber kníh bol pre nich milou činnosťou. "Nie každý má toľko šťastia v živote, že môže prísť sám a vybrať si knižku," zhodnotila. Dodala, že pre najmenších vyberali prevažne rozprávkové, pre väčších chlapcov dobrodružnejšie, pre dievčatá romány. "Niektoré deti napísali, akú konkrétnu knihu chcú, ďalšie uviedli len tému. Snažili sme sa vyhovieť každému," vysvetlila.V minulom roku sa prostredníctvom projektu podarilo obdarovať 291 detí.