Detská ambulantná pohotovosť pre Košice bude na Toryskej ulici

Košice 4. júla (TASR) - Ambulantnú pohotovostnú službu (APS) pre deti a dorast pre spádové územie okresov Košice a Košice - okolie bude poskytovať poliklinika na Toryskej ulici v Košiciach. V súvislosti s redukciou siete detských ambulantných pohotovostí od 2. júla o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK). Potvrdilo to aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort zdravotníctva určil, že pevným bodom na prevádzkovanie ambulancie APS pre okresy Košice I až IV aj okres Košice - okolie je mesto Košice, teda stanovený bol jeden pevný bod. "Na základe výsledku výberového konania vydalo ministerstvo povolenie na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. so sídlom na Toryskej ulici," uviedlo pre TASR komunikačno-marketingové oddelenie Úradu KSK.



V minulosti boli pre Košice a Košice - okolie určené dva pevné body APS pre deti a dorast. Zdravotnú starostlivosť zabezpečovali ambulancie na poliklinike na Toryskej ulici a na poliklinike Sever.



MZ SR potvrdilo, že poskytovateľ APS na poliklinike Sever na Komenského 37 v Košiciach mal povolenie účinné len do 1. júla tohto roka.



K redukcii siete detských ambulantných pohotovostí rezort zdravotníctva pristúpil v záujme stabilizácie pediatrickej ambulantnej starostlivosti. Od júla sa tiež skrátili ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti, a to z 22.00 na 20.00 h.