Nemocnica v Košiciach si preverila pripravenosť na hromadné nešťastie

Košice 29. októbra (TASR) - Pracovníci Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice si v utorok v simulovanej situácii preverili zvládanie procesov pri udalosti s hromadným postihnutím osôb, konkrétne pri nehode školského autobusu. Nácvik takzvaného traumatologického plánu sa konal v súčinnosti so Záchrannou službou Košice (ZSKE), Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS), Hasičským a záchranným zborom (HaZZ), políciou a žiakmi základnej školy.



"V utorok predpoludním bolo oddelenie urgentného príjmu KOS ZZS vyrozumené o dopravnej nehode školského autobusu na diaľnici D1 v smere do Prešova s tým, že na mieste sa nachádza 20 žiakov základnej školy. Bezprostredne po overení informácie bol v DFN spustený traumatologický plán, ktorý má nemocnica na takéto účely vypracovaný," informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Baníková.



Do nemocnice postupne priviezli 20 detských figurantov. Pri simulovanej dopravnej nehode došlo k trom ťažkým zraneniam, piatim stredne ťažkým zraneniam a 12 ľahkým zraneniam. "Naši zdravotníci sa postarali o všetkých. Zranení boli zatriedení, fiktívne ošetrení a 'pacienti' boli umiestnení na jednotlivých oddeleniach, respektíve v stabilizovanom stave prepustení z nemocnice do domáceho prostredia," priblížila hovorkyňa.



Cieľom nácviku bolo podľa nej v maximálnej miere namodelovať reálnu situáciu udalosti s hromadným postihnutím osôb a preveriť predovšetkým procesnú pripravenosť na takúto situáciu.



Medicínsky námestník pre chirurgické odbory v DFN Tomáš Andráš pripomenul, že situácií s náporom pacientov, ktorí sú väčšinou v kritickom stave a o prežití ktorých rozhodujú minúty, nebýva veľa. "Kľúčové je rýchlo analyzovať situáciu, promptne reagovať a prijímať správne rozhodnutia bez zaváhania. Každá akcia musí byť rozhodnutá v sekundách, každý musí vedieť, čo je jeho úlohou, komunikácia medzi aktérmi musí byť maximálne efektívna a všetci musia spolupracovať pod obrovským stresom, najmä časovým," uviedol.