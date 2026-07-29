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VIDEO: Detská fakultná nemocnica Košice spúšťa nadstavbu
Podľa riaditeľa DFN Andreja Komana v prípade nadstavby pôjde o tri poschodia a stavba je rozdelená na tri časti.
Autor TASR
Košice 29. júla (TASR) - Poklepaním základného kameňa odštartoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) spoločne s vedením a odbornými zástupcami Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice realizáciu projektu nadstavby počas stredajšej tlačovej konferencie. Realizácia projektu nadstavby by sa mala začať v pondelok (3. 8.) odovzdaním staveniska zhotoviteľovi. Minister zároveň uviedol do prevádzky aj nové pracovisko magnetickej rezonancie (MR) pre detských pacientov.
Podľa riaditeľa DFN Andreja Komana v prípade nadstavby pôjde o tri poschodia a stavba je rozdelená na tri časti. „Prvé štádium je úplne prirodzene základová časť budovy pod nami, kde je asi 140 pilierov, ktoré treba zosilniť primerane statickému posudku, na to, aby uniesla celú stavbu,“ uviedol s tým, že výstavba sa plánuje predovšetkým nad ambulantnou časťou DFN. Z tohto dôvodu sa podľa neho dočasne presunuli pracoviská jednotlivých ambulancií, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky.
Minister Šaško pripomenul riešenie odstránenia nebezpečných azbestových prvkov v stenách. Tiež dodal, že sa zefektívni starostlivosť v rámci Kliniky detí a dorastu, konkrétne Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny sa presťahuje zo 16. poschodia Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice do areálu DFN. „Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože platí, že tieto lôžka na detskej onkológii sú obsadené na viac ako 100 percent,“ doplnil.
V júli bolo ukončené verejné obstarávanie na realizáciu zosilnenia pilierov a základov budov DFN Košice v hodnote 1,68 milióna eur. Tým sa začal napĺňať projekt nadstavby, ktorého celková hodnota predstavuje približne 39,6 milióna eur.
Šéf rezortu uviedol do prevádzky aj nové pracovisko magnetickej rezonancie - samotný MR prístroj určený výlučne pre detských pacientov.
Projekt obstarania MR bol zrealizovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Išlo o investíciu vo výške viac ako päť miliónov eur. Vzniklo úplne nové pracovisko, v rámci projektu boli zabezpečené stavebné úpravy, technologické vybavenie aj samotná inštalácia prístroja.
DFN dlhodobo upozorňovala na potrebu jej rekonštrukcie a nadstavby vzhľadom na poddimenzované priestory. Závažné technické nedostatky a kapacitné problémy identifikovala na viacerých oddeleniach. Návrh realizácie nadstavby a stavebných úprav v tejto nemocnici schválila vláda v júli 2024.
Podľa riaditeľa DFN Andreja Komana v prípade nadstavby pôjde o tri poschodia a stavba je rozdelená na tri časti. „Prvé štádium je úplne prirodzene základová časť budovy pod nami, kde je asi 140 pilierov, ktoré treba zosilniť primerane statickému posudku, na to, aby uniesla celú stavbu,“ uviedol s tým, že výstavba sa plánuje predovšetkým nad ambulantnou časťou DFN. Z tohto dôvodu sa podľa neho dočasne presunuli pracoviská jednotlivých ambulancií, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky.
Minister Šaško pripomenul riešenie odstránenia nebezpečných azbestových prvkov v stenách. Tiež dodal, že sa zefektívni starostlivosť v rámci Kliniky detí a dorastu, konkrétne Oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny sa presťahuje zo 16. poschodia Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice do areálu DFN. „Výrazne sa rozšíria kapacity pre detskú onkológiu a hematológiu, pretože platí, že tieto lôžka na detskej onkológii sú obsadené na viac ako 100 percent,“ doplnil.
V júli bolo ukončené verejné obstarávanie na realizáciu zosilnenia pilierov a základov budov DFN Košice v hodnote 1,68 milióna eur. Tým sa začal napĺňať projekt nadstavby, ktorého celková hodnota predstavuje približne 39,6 milióna eur.
Šéf rezortu uviedol do prevádzky aj nové pracovisko magnetickej rezonancie - samotný MR prístroj určený výlučne pre detských pacientov.
Projekt obstarania MR bol zrealizovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Išlo o investíciu vo výške viac ako päť miliónov eur. Vzniklo úplne nové pracovisko, v rámci projektu boli zabezpečené stavebné úpravy, technologické vybavenie aj samotná inštalácia prístroja.
DFN dlhodobo upozorňovala na potrebu jej rekonštrukcie a nadstavby vzhľadom na poddimenzované priestory. Závažné technické nedostatky a kapacitné problémy identifikovala na viacerých oddeleniach. Návrh realizácie nadstavby a stavebných úprav v tejto nemocnici schválila vláda v júli 2024.