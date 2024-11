Detská hasičská univerzita ukázala žiakom prácu profesionálov i autá

Zvolen 13. novembra (TASR) - Hasičské autá, technika a ich prezentácia boli témou stredajšieho stretnutia účastníkov Detskej hasičskej univerzity vo Zvolene. TASR o tom informovala Katarína Dúbravská z Katedry protipožiarnej ochrany Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO), ktorá šiesty ročník akcie organizuje.



Dodala, že je to vzdelávací a preventívny program pre žiakov tretieho ročníka zvolenských základných škôl. "Tento rok sa prihlásilo 98 detí, okrem Zvolenčanov to boli aj deti z Mučína, ktoré na každé stretnutie dochádzajú približne hodinu a pol," objasnila.



Ako ďalej uviedla, cieľom hasičskej univerzity je zvýšiť povedomie žiakov v oblasti ochrany pred požiarmi. Zabezpečujú to prostredníctvom štyroch stretnutí, ktoré boli počas októbra a novembra tohto roka v dopoludňajších hodinách. "Každé je inak tematicky zamerané. Prvé bolo na tému hasiči a ich činnosť, kde sme vysvetlili ich základné úlohy," spomenula. Druhé bolo o požiaroch a hasení, tretím je stredajšia technika s praktickou ukážkou. "Videli vybavenie jednotlivých áut, cisternové striekačky, vyskúšali si pneumatické kliešte," povedala.



Ukážky sa v stredu zúčastnil aj Filip Popík zo Základnej školy Martina Rázusa vo Zvolene. Páčila sa mu technika i to, že im profesionálni hasiči prezentovali svoju prácu. Počas detskej univerzity sa naučil, že musia ísť do práce, aby zahasili požiar. Z rovnakej školy bol aj Janko Frišnič, zaujali ho autá a ich príslušenstvo. Naučil sa, že profesionáli musia byť pripravení vyraziť na zásah čo najskôr.



Posledné vyučovanie bude v spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK) a budú to zásady poskytnutia prvej pomoci. Detská univerzita podľa Dúbravskej vyvrcholí promóciou malých inžinierov vo zvolenskej aule. Naplánovali ju na 27. novembra, zúčastnia sa jej aj rodičia promovaných detí.



Partnermi hasičskej univerzity sú Hasičský a záchranný zbor, Dobrovoľná požiarna ochrana SR a SČK.