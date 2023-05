Detská nedeľa v Múzeu slovenskej dediny SNM ponúkne hry i zábavu

Martin 24. mája (TASR) - Deň plný hier a zábavy ponúknu v nedeľu (28. 5.) návštevníkom Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine na podujatí Detská nedeľa. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že hlavný program pripravili deti deťom. "Na podujatí vystúpia detské folklórne súbory Cipovička z Centra voľného času v Žiline, Malý Lysec z Belej-Dulíc a Žabka zo Žabokriek. Ich spoločné vystúpenie bude spojené so školou ľudového tanca pre najmenších. Príbeh Ako išlo vajce na vandrovku? rozpovie Divadlo Ofina z Ružomberka," uviedla Kiripolská.



Pre najmenších návštevníkov bude podľa nej pripravené putovanie rozprávkovým lesom pod vedením študentov Súkromnej spojenej školy z Martina. "Tradičné účesy budú dievčatám česať študentky Strednej odbornej školy obchodu a služieb z Martina. Ako sa sedelo v starých školských laviciach či písalo na tabuľky, budú môcť návštevníci vyskúšať v škole z Petrovíc," priblížila.



V tvorivej dielni si deti vlastnoručne zhotovia korkovú loďku, "vĺčka" či tradičnú "frndžalku" z gombíkov. "Súčasťou podujatia budú aj hry na tráve či kolková dráha. Nebude chýbať obľúbená detská tombola, ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Deti do šesť rokov majú vstup voľný, do 15 rokov majú zľavnené vstupné jedno euro," dodala Kiripolská.