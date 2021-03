Detská nemocnica aj napriek pandémii napreduje v rozsiahlej obnove

Banská Bystrica 26. marca (TASR) – Rozsiahla rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici aj napriek pandémii nového koronavírusu napreduje. Začala sa v roku 2019 vďaka získaným eurofondom v celkovom objeme takmer 14 miliónov eur. Beží za plnej prevádzky nemocnice, jej vedenie počíta s ukončením začiatkom budúceho roka.



"Treba oceniť prístup vedenia detskej nemocnice, kde "staronový" riaditeľ pokračuje v rekonštrukcii a stavebných úpravách jednotlivých oddelení aj počas pandémie. Strávil som tam prevažnú časť svojho profesijného života, a preto ma teší, že modernizácia a rekonštrukcia jednej z troch koncových nemocníc, ktorá poskytuje komplexnú starostlivosť o detského pacienta, vytvorí modernejšie prostredie. Poskytne najvyšší komfort a dôstojné priestory spĺňajúce štandardy 21. storočia pre deti i sprevádzajúce osoby," konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.



Po rekonštrukcii ambulancií sa v súčasnosti realizujú stavebné úpravy lôžkových oddelení. Bol vybudovaný kompletný blok operačných sál s dospávacou miestnosťou, určenou pre malých pacientov po operačných zákrokoch až do času, kým sa nepreberú z anestézie.



"Rekonštrukcia za plnej prevádzky je logisticky náročná. Práve sa dokončuje úsek dojčiat. Najväčším prínosom bude to, že matka môže byť ubytovaná na izbe spolu s dieťatkom, čo doposiaľ nebolo možné. Pred dokončením je detská onkológia, onko-hematologický stacionár a miestnosť pre ambulantné podávanie liekov, čo v našich priestoroch tiež chýbalo," doplnil riaditeľ DFNsP Juraj Gallo.



Podľa neho po dokončení týchto priestorov sa začne s obnovou úseku batoliat a časti kliniky detskej chirurgie. V poslednej etape príde na rad úsek veľkých detí a druhá časť kliniky. Dispozičné riešenia počítajú so zázemím pre personál, pacientov a rodičov.



"V blízkom čase do užívania odovzdáme novovybudovaný urgentný príjem druhého typu pre deti a dorast. Jeho súčasťou budú vyšetrovacie boxy, izolačná miestnosť, expektačné lôžka a zákroková miestnosť. Vďaka občianskemu združeniu Priatelia detskej nemocnice sa nám podarilo zveľadiť i pracovisko rehabilitácie," dodala Jana Petríková z DFNsP.