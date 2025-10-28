< sekcia Regióny
Košická detská nemocnica otvorila pracovisko robotickej rehabilitácie
Súčasťou centra je aj prístroj Lexo.
Autor TASR
Košice 28. októbra (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach otvorili nové pracovisko robotickej rehabilitácie pre deti. Tri robotické prístroje získali z plánu obnovy a odolnosti a ako prvé detské zdravotnícke zariadenie na Slovensku zavádza komplexný systém robotickej terapie. Ako TASR informovali z nemocnice, investícia do nového pracoviska presiahla 500.000 eur. Nové pracovisko v utorok slávnostne otvoril minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Som obzvlášť rád, že takéto moderné pracovisko vzniká práve na východnom Slovensku, v Košiciach. Mojím cieľom je poskytovať modernú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre detských pacientov a sprevádzajúce osoby, modernizovať naše služby, zvýšiť kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zároveň vytvárať podmienky, ktoré budú motiváciou pre zdravotnícky personál pôsobiť v našich nemocniciach,“ uviedol minister.
Súčasťou centra je aj prístroj Lexo. „Lexo je pre nás skutočným prelomom. Ako jediný prístroj svojho druhu na Slovensku umožňuje bezpečne a komplexne trénovať chôdzu u detí od skorého veku s presnou spätnou väzbou a vysokou intenzitou cvičenia. Tento prístup výrazne zlepšuje funkčnú obnovu - mobilitu a kvalitu života našich malých pacientov,“ uviedla primárka fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Katarína Šalamonová.
Lexo umožňuje precíznu, individualizovanú terapiu pre deti už od približne piatich rokov. Dokáže odľahčiť hmotnosť tela a presne viesť každý krok pacienta. Umožňuje mimoriadne presné nastavenie držania tela - nezávisle upravuje polohu hrudníka a panvy, fixácia zaručuje bezpečný, pohodlný a na mieru šitý tréning. Dieťa môže chôdzu trénovať pasívne, aktívne alebo s asistenciou podľa svojho aktuálneho stavu. Vďaka vysokému počtu opakovaní trénuje chôdzu aj v skorých fázach rehabilitácie.
Jedným z prvých pacientov bol školák Lucas, ktorý po prekonaní cievnej mozgovej príhody bojoval s obmedzenou pohyblivosťou. Po tréningu v Lexo prešiel jeden kilometer za 20 minút. Robotická rehabilitácia v DFN zahŕňa aj herné prvky - deti počas cvičení hrajú interaktívne hry, ktoré trénujú rovnováhu, koordináciu či motoriku, napríklad simulácie zbierania jabĺk alebo hasenia požiaru.
Na pracovisku pribudli aj ďalšie zariadenia - prístroj Omego, určený pre deti, ktoré potrebujú obnoviť silu dolných končatín, stabilitu alebo začínajú s vertikalizáciou (postavovaním) po úrazoch a operáciách. Umožňuje rehabilitáciu už od počiatočnej fázy liečby vrátane pacientov pripútaných na lôžko.
Pribudli aj systémy Tyromotion - Tymo a Pablo. Ide o stanicu pre roboticky asistovanú rehabilitáciu horných aj dolných končatín. Modul Pablo slúži na tréning rúk, zápästí a prstov so spätnou väzbou, či pacient zvláda danú úlohu v hre, zatiaľ čo Tymo umožňuje nácvik rovnováhy a postoja. Všetky prístroje využívajú rovnaké softvérové prostredie, v ktorom sa deti hravou formou učia, trénujú a rehabilitujú. Výhodou je, že údaje o cvičeniach a tréningoch sa uchovávajú v spoločnej databáze.
Riaditeľ nemocnice Andrej Koman, uviedol, že snahou bolo zabezpečiť deťom z regiónu modernú a bezpečnú rehabilitáciu. „Vďaka robotickým prístrojom môžu deti cvičiť hravou formou, zapájajú sa do interaktívnych hier, ktoré ich bavia, a pritom veľmi presne a cielene rehabilitujú podľa svojich potrieb. Táto terapia je efektívna, motivujúca, presne merateľná a cielene zameraná na individuálne potreby každého pacienta,“ uviedol Koman.
