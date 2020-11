Detská nemocnica v Banskej Bystrici otestuje občanov

Banská Bystrica 22. novembra (TASR) – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici upozorňuje na svoje odberové miesto na antigénové testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19. Záujemcovia ho od pondelka (23. 11.) nájdu pred vstupom do budovy, vedľa pracoviska, kde triedia pacientov. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti s tým, že na testovanie je možné prísť každý pracovný deň v čase od 11.00 do 15.00 h, pričom posledný výter vykonajú o 14.30 h.



V uplynulých dňoch začal s pravidelným preventívnym antigénovým testovaním aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), a to u zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS). Každý týždeň sa má týkať 30 zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a viac než 900 zamestnancov.



"Také testovanie považujeme za jeden z kľúčových nástrojov, vďaka ktorým môžeme mať viac informácií o šírení ochorenia COVID-19. Poskytne nám lepší pohľad na aktuálnu situáciu v našich zariadeniach," konštatoval šéf BBSK Ján Lunter s tým, že vďaka antigénovému testovaniu je možné rýchlo reagovať, čiže zamestnancov poslať do domácej karantény a klientov izolovať.



"Chcem poďakovať ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb, či už 'vuckárskych' alebo neverejných za to, ako sa starajú o tých najohrozenejších, ako zvládajú epidemiologickú situáciu a ich bezproblémovú prevádzku. Výsledky v našich domovoch sú v porovnaní s inými krajmi priaznivejšie," reagovala poslankyňa Božena Kováčová, predsedníčka komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín Zastupiteľstva BBSK.



Verí, že spolu s poslancami krajského parlamentu na novembrovom zasadnutí spoločne zahlasujú za jednorazové odmeny pre všetkých zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb.



Ako Lunter avizoval, BBSK na odmeny plánuje vyčleniť celkovo 880.000 eur. Každý jeden zamestnanec zariadenia by mal dostať v decembrovom výplatnom termíne odmenu minimálne 470 eur v hrubom, prípadne vyššiu, s prihliadnutím na prácu, ktorú vykonáva.