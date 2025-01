Detská nemocnica v B. Bystrici zakázala návštevy, počty ARO narastajú

Banská Bystrica 28. januára (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici zakázala návštevy pacientov. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia v súvislosti s narastajúcim počtom akútnych respiračných ochorení (ARO). Nemocnica to oznámila v utorok na sociálnej sieti.



Zákaz návštev sa týka II. Detskej kliniky SZU, kliniky pediatrickej onkológie a hematológie ako aj detskej chirurgie. Platí to i pre dobrovoľnícku činnosť. Sprevádzajúce osoby musia mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom.



Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, výskyt ARO a chrípky i jej podobných ochorení v Banskobystrickom samosprávnom kraji po týždni opäť stúpol.



Uplynulý týždeň RÚVZ zaznamenal spolu 9041 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 2515,59 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Oproti tretiemu kalendárnemu týždňu je výskyt vyšší takmer o 27 percent. Najvyššiu chorobnosť mal okres Zvolen. Z toho bolo chrípke podobných 1195 ochorení, čo je chorobnosť 332,5 na 100.000 ľudí a nárast o viac než 15 percent. Najviac chorých mal okres Brezno. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.



K prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu došlo v štyroch materských a piatich základných školách v okresoch Banská Bystrica a Brezno.