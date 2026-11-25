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Detská nemocnica v B. Bystrici získala výhrevné lôžko
Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla o jedno z dvoch pôvodných výhrevných lôžok v dôsledku zatopenia.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. novembra (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici získala vďaka pomoci občianskeho združenia (OZ) Svetielko nádeje moderné výhrevné lôžko novej generácie. Zdravotníkom umožní rýchlejšie a efektívnejšie zasahovať pri starostlivosti o najmenších pacientov, v rámci Slovenska je banskobystrická detská nemocnica prvým pracoviskom s týmto typom lôžka. TASR o tom za OZ Svetielko nádeje informovala Terézia Šusteková.
Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla o jedno z dvoch pôvodných výhrevných lôžok v dôsledku zatopenia. Na pracovisku tak zostalo jediné staršie lôžko, ktoré však už pre svoj technický stav nebolo vždy spoľahlivo funkčné.
„Takéto lôžko je pre naše oddelenie nevyhnutné. Staráme sa o kriticky chorých novorodencov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť a často aj podporu životných funkcií. Jeho najväčšou výhodou je priestrannosť a veľmi dobrá manipulácia s dieťaťom. Využívame ho aj pri starostlivosti o pacientov napojených na ECMO, teda mimotelovú membránovú oxygenáciu, ktorá dočasne nahrádza funkciu srdca alebo pľúc,“ priblížila vrchná sestra Jana Vajcíková.
Výhodou moderného výhrevného lôžka je aj zabudovaná váha a fototerapia, dieťa je tak možné vážiť bez zbytočného premiestňovania. Lôžko poskytuje zdravotníkom voľný prístup k detskému pacientovi, čo je dôležité najmä pri urgentných zákrokoch. Na rozdiel od klasických inkubátorov totiž nie je potrebné otvárať dvierka či odklápať kryt. V niektorých situáciách môže lôžko poslúžiť aj ako operačný stôl.
„Na našej klinike sa staráme o kriticky chorých novorodencov. Sú to pacienti, ktorí majú často množstvo vstupov a technických zariadení potrebných na zabezpečenie ich životných funkcií. Práve preto potrebujeme lôžko s dostatočne veľkou plochou, ktoré nám umožňuje dobrý prístup k dieťaťu a vytvára vhodné podmienky na jeho ošetrovanie,“ poznamenal prednosta kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny Oliver Petrík.
Nové moderné výhrevné lôžko získala banskobystrická nemocnica vďaka pomoci OZ Svetielko nádeje, ktoré sa dlhodobo venuje predovšetkým pomoci deťom s onkologickými ochoreniami. Združenie sa však detskej nemocnici snaží poskytovať aj komplexnejšiu pomoc.
„Dlhodobo sa snažíme prispievať k zlepšovaniu materiálno-technického vybavenia jednotlivých pracovísk, ale aj k vzdelávaniu zdravotníckeho personálu. Teší nás, že vďaka zakúpeniu tejto unikátnej techniky môžeme opäť prispieť ku kvalitnejšej liečbe a záchrane životov detských pacientov,“ uviedol riaditeľ OZ Igor Obšajsník.
Detská nemocnica v Banskej Bystrici prišla o jedno z dvoch pôvodných výhrevných lôžok v dôsledku zatopenia. Na pracovisku tak zostalo jediné staršie lôžko, ktoré však už pre svoj technický stav nebolo vždy spoľahlivo funkčné.
„Takéto lôžko je pre naše oddelenie nevyhnutné. Staráme sa o kriticky chorých novorodencov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť a často aj podporu životných funkcií. Jeho najväčšou výhodou je priestrannosť a veľmi dobrá manipulácia s dieťaťom. Využívame ho aj pri starostlivosti o pacientov napojených na ECMO, teda mimotelovú membránovú oxygenáciu, ktorá dočasne nahrádza funkciu srdca alebo pľúc,“ priblížila vrchná sestra Jana Vajcíková.
Výhodou moderného výhrevného lôžka je aj zabudovaná váha a fototerapia, dieťa je tak možné vážiť bez zbytočného premiestňovania. Lôžko poskytuje zdravotníkom voľný prístup k detskému pacientovi, čo je dôležité najmä pri urgentných zákrokoch. Na rozdiel od klasických inkubátorov totiž nie je potrebné otvárať dvierka či odklápať kryt. V niektorých situáciách môže lôžko poslúžiť aj ako operačný stôl.
„Na našej klinike sa staráme o kriticky chorých novorodencov. Sú to pacienti, ktorí majú často množstvo vstupov a technických zariadení potrebných na zabezpečenie ich životných funkcií. Práve preto potrebujeme lôžko s dostatočne veľkou plochou, ktoré nám umožňuje dobrý prístup k dieťaťu a vytvára vhodné podmienky na jeho ošetrovanie,“ poznamenal prednosta kliniky pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny Oliver Petrík.
Nové moderné výhrevné lôžko získala banskobystrická nemocnica vďaka pomoci OZ Svetielko nádeje, ktoré sa dlhodobo venuje predovšetkým pomoci deťom s onkologickými ochoreniami. Združenie sa však detskej nemocnici snaží poskytovať aj komplexnejšiu pomoc.
„Dlhodobo sa snažíme prispievať k zlepšovaniu materiálno-technického vybavenia jednotlivých pracovísk, ale aj k vzdelávaniu zdravotníckeho personálu. Teší nás, že vďaka zakúpeniu tejto unikátnej techniky môžeme opäť prispieť ku kvalitnejšej liečbe a záchrane životov detských pacientov,“ uviedol riaditeľ OZ Igor Obšajsník.