Detská nemocnica v Košiciach pripravuje zmluvu na projekt nadstavby

Košice 22. januára (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice v súčasnosti pripravuje podpis zmluvy so zhotoviteľom projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a následnú realizáciu nadstavby a rekonštrukcie. Pre TASR to potvrdila nemocnica.



Podľa informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie by malo ísť o zákazku vo výške okolo 900.000 eur s DPH. Náklady na realizáciu tohto projektu predstavujú približne 39 miliónov eur s DPH. Financovanie je plánované zo štátneho rozpočtu.



"Plánuje sa vybudovanie dvoch nových nadzemných podlaží nad existujúcim jednopodlažným objektom - priestory ambulancií, kam budú premiestnené oddelenia zo súčasných nevhodných priestorov. Nové priestory budú slúžiť pre hospitalizáciu aj ambulantnú starostlivosť," spresnila DFN s tým, že sa to týka oddelenia detskej onkológie a hematológie, oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny, fyziatricko-rehabilitačného oddelenia, oddelenia detskej neurológie, ako aj časti Klinky detí a dorast. Po rekonštrukcii existujúceho prvého nadzemného podlažia má byť zas vytvorené moderné oddelenie rádiológie a zobrazovacích metód.



DFN odhaduje, že s realizáciou projektu by sa mohlo začať v prvom kvartáli budúceho roka. Dokončenie všetkých stavebných a rekonštrukčných prác je plánované na konci roku 2028.