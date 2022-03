Detská onkológia v Bratislave prijala už siedmich pacientov z Ukrajiny

Bratislava 17. marca (TASR) – Už sedem detských pacientov z Ukrajiny sa lieči na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) v Bratislave. Niektorí sú hospitalizovaní, ďalší sú v ambulantnej starostlivosti. TASR o tom informovala Katarína Bagľašová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, ktorá sa spolu s klinikou podieľa na zabezpečení celkovej starostlivosti pre ukrajinské deti.



Dvaja chlapci a jedno dievča vo veku od troch do sedem rokov podstupujú v nemocnici intenzívnu liečbu. "Jedno z detí malo pri príchode pozitívny výsledok covidového testu, preto boli najskôr liečení v izolácii," priblížila prednostka KDHaO a predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Alexandra Kolenová.



Ďalší traja pacienti sú v takzvanej udržiavacej liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie, keď raz do týždňa prichádzajú na kontrolu do ambulancie. "Máme nahláseného už aj ďalšieho pacienta, ktorý ukončil liečbu ešte doma na Ukrajine, no musíme ho skontrolovať, či mu trvá remisia ochorenia a nastaviť mu udržiavaciu liečbu," doplnila Kolenová.



Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), v ktorom sa klinika detskej onkológie nachádza, deklaruje, že je pripravený pomáhať aj ďalším detským pacientom z Ukrajiny. Momentálne sa v NÚDCH liečia malí pacienti z Ukrajiny na viacerých klinikách, celkovo ich je hospitalizovaných osem. Taktiež dostávajú potrebnú ambulantnú starostlivosť a na oddelení urgentného príjmu denne ošetria okolo 15 detí z Ukrajiny.



"Na Slovensko by malo prísť z Ukrajiny ešte asi 20 detských onkologických pacientov. Na bratislavskej klinike môžu prijať ešte piatich, ďalší sa ostanú liečiť na detských onkológiách v Košiciach alebo v Banskej Bystrici," doplnila Bagľašová s tým, že aj nemocnice v okolitých krajinách sú pripravené pomôcť.



Nezisková organizácia zároveň našla pre pacientov z Ukrajiny tlmočníčku a pomáha im tiež so zabezpečovaním bývania. Zároveň pripomenula, že ľudia, ktorí chcú materiálne pomôcť, sa môžu obrátiť na mail materialnapomoc@detomsrakovinou.sk.