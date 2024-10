Detská pohotovosť v D. Strede sa presťahuje do vynovených priestorov

Dunajská Streda 29. októbra (TASR) - Ambulantná pohotovostná služba (APS) pre deti sa od štvrtka 31. októbra presťahuje do vynovených priestorov na prízemí dunajskostredskej nemocnice. TASR o tom informovala PR špecialistka Penta Hospitals Bianka Krejčíová.



Detská pohotovosť sa bude nachádzať v pavilóne A (vchod vedľa výťahov vľavo). "Ordinačné hodiny zostávajú nezmenené," priblížila Krejčíová. Počas pracovného týždňa tak bude detská pohotovosť otvorená v nemocnici od 16.00 do 20.00 h, cez víkend od 8.00 do 20.00 h.